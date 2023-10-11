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Ankara’da 8 Ekim 1978’de öldürülen 7 Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi öğrenciden birisi olan Salih Gevenci, Hıdırlık Mezarlığı’nda bulunan mezarı başında dostları tarafından anıldı. Saldırının 45. yılında Gevenci ile birlikte, saldırıda hayatını kaybeden Serdar Alten, Latif Can, Faruk Ersan, Efraim Ezgin, Hürcan Gürses ve Osman Nuri Uzunlar da yad edildi.

Anma programına; HDP İl Başkanı Şeref Karataş, Emek Partisi İl Başkanı Cafer Gökmen, Emek Partisi Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün, her iki partinin de yönetim kurulu üyeleri ile Salih Gevenci’nin dostları katıldı.