Akşemseddin Camii’nde önceki gün sabah saatlerinde gerçekleştirilen programa, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü Vekili Fatih Kaya, İstanbul’dan şehit ailelerini ziyaret etmek üzere ilimize gelen misafir din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Yasin-i Şerif, Mülk suresi ve Aşri şerif tilavetleriyle başlayan program, cemaatle sabah namazı kılınması sonrası yapılan tesbihat, Evradü ezkar, okunan ilahi ve kasidelerle manevi coşkuyu zirveye taşıdı.

Kuran tilavetleriyle kalplere huzur ve sekinetin yayıldığı programın ardından konuşma yapan Müftü Vekili Kaya, misafir din görevlileri ile camiyi dolduran cemaate teşekkür etti.

Başta Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen askerlerimiz olmak üzere tüm şehit ve gaziler için yapılan duanın ardından program sona erdi.



Öte yandan düzenlenen program için İstanbul’dan gelen hafızlar daha sonra Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın katılımı ile Şehitliği ziyaret ederek tüm şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okuyarak dua ettiler.