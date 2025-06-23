Konu ile ilgili bilgi veren Saadet Partisi Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Fahrettin Şeherli son günlerde yaşanan son gelişmeler hakkında ülke ve dünya gündemini değerlendirmek adına vatandaşlara “Fikir Duvarı” etkinliği ile kalem uzattıklarını vurguladı.

Özellikle gençlerin ilgisini çeken bu etkinliğin halkın düşüncelerini almak adına Saadet Partisi mensupları olarak değerli bulduklarını belirten Şeherli: “Halkımızdan ve genç kardeşlerimizin ilgisinden de anlaşıldığı gibi başta kanayan yaramız Filistin Gazze'miz gelmektedir. Halkımız hangi düşünceye sahip olursa olsunlar tüm dünyanın çıban başı İsrail'in bir an evvel zulümlerini durdurmak adına devlet büyüklerine çağrıda bulunarak her türlü eylem adına desteklerini ilettiler” diye konuştu.

Şeherli yaptıkları etkinlikte İsrail bayrağı ve Netenyahu resmini çiğneyerek geçen vatandaşların Siyonizm’i bir kez daha lanetlediğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Haber Merkezi