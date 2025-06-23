Projenin yürütücülüğünü ise Hitit Güneşi Kadın Girişimi Üretim ve Kalkınma Kooperatifi üstlenecek. Projenin başlangıcı için 16 Haziran’da OKA ile Hitit Güneşi Kadın Girişimi Kooperatifi arasında bir işbirliği protokolü imzalandı. Daha önce e-ticaret alanında adımlar atan kadın girişimcilerin, bu yeni projeyle artık e-ihracat pazarına girmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında, kadın girişimcilere üretimden pazarlamaya kadar her aşamada daha güçlü olmaları için kapsamlı destekler sunulacak. Bu destekler arasında e-ihracat eğitimleri, danışmanlık hizmetleri ve dijital altyapı geliştirme gibi önemli başlıklar yer alıyor.

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada, projenin kadın emeğini büyütürken, bölgedeki sosyal girişimciliğe de yeni bir ivme kazandıracağına dikkat çekildi.

Muhabir: Haber Merkezi