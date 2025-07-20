Sivas’ta Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan başkanlığında Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Sivas Ticaret İl Müdürü Ferhat Erdil, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri 27. Bölge Birliği Başkanı Mesut Dursun ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in katılımlarıyla yapılan toplantıya Sivas başta olmak üzere Ankara, Amasya, Aksaray, Çorum, Giresun, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Tokat ve Yozgat illerinden gelen Birlik Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Federasyon Temsilcileri ve Genel Sekreterler de katılım sağladı.

Toplantıda söz alan ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum’daki esnaf ve sanatkârların karşılaştığı sorunları detaylı şekilde dile getirdi. Gür, özellikle finansman, vergilendirme, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve mesleki eğitim gibi alanlarda esnafın yaşadığı sıkıntıları gündeme taşıdı. Ayrıca çözüm önerilerini de sunarak, bu konuların bakanlık ve ilgili kurumlar nezdinde değerlendirilmesini talep etti.

ÇESOB Başkanı Gür, toplantının esnaf ve sanatkârların geleceği açısından son derece verimli geçtiğini belirterek, katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür etti. Recep Gür, benzer toplantıların devam etmesinin sorunların çözümüne yönelik önemli adımlar olacağını vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi