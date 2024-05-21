Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, 18-26 Mayıs Müzeler Haftası dolayısıyla Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hititler Kayseri’de konulu konferansta yaptığı konuşmasında, Kültepe’de çok fazla Hitit izleri olduğunu söyleyerek, “Kayseri’deki Hitit kalıntıları başka bir yerde yok” dedi.

Kültepe’nin Hititler için çok özel bir yer olduğunu söyleyen Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, “Buradaki konuşmamın adı ‘Hititler Kayseri’de. Hititler biliyorsunuz esas olarak Çorum ile anılır. Orta Anadolu’nun ya da Kızılırmak havzasının içindeki bölgeler ile anılır ve Çorum, Boğazköy başkentleridir. Kayseri ile Çorum arası aslında çok da uzak değil. Aslında soruyu şöyle sormak lazım; Hititler Kültepe’de yaşadı mı? Hitiler için Kültepe çok özel bir yer. Şöyle ki; kendilerini Kültepeli ya da Neşalı diye anan bir halk. Kendi konuştukları dile Neşaca diyen bir halk ama bizim Kültepe’de yapılan kazılarda özellikle tam Hitit İmparatorluğu dönemine denk gelen dönemde Kültepe’de bir yerleşim yok. Dolayısıyla da Kültepe ile ilişki kurmak istemeyen Hititoroglar başta olmak üzere “Kültepe’de Hititler yok. Nasıl bir ilişki olabilir?” diye soru sorabiliyorlar” dedi.

“ÇOK FAZLA HİTİT İZLERİ VAR”

Kulakoğlu, Kültepe’de çok fazla Hitit izleri olduğunu söyleyerek, “Fakat Kültepe’deki Hitit izleri belki Anadolu’daki hiçbir merkezde yok. Hatta sadece Kültepe değil, Kültepe çağından sonra ya da bizim tüccarların döneminden sonrasında Hitit dönemine denk gelen yıllarda Kayseri’deki Hitit Anıtları, kalıntılar başka bir yerde yok. Başta Çorum olmak üzere ki tabi ki orası başkent ve başlı başına bir şeyleri ispatlıyor ama onun ötesinde Çorum ilinde hatta Amasya, Yozgat, Ankara, Çankırı sınırları içinde Kayseri’deki Hitit Anıtları, eserleri kadar eser yok. Burada bir paradoks çıkıyor karşımıza, “Nasıl olabilir? Kültepe’ye insanlar neden yerleşmedi?” diye bir soru sorulabilir. Aslında çok ciddi Hitit izleri var. Hatta yazılı kaynaklardan biz bunları çok net olarak görebiliyoruz. Örnek olarak burada bir tablet parçası var. Hititlerin ilk kralı olarak kabul edilen Antitta’nın yıllığını içeren ya da hatıralarını içeren bir tablet parçası. Bugün Ankara Müzesi’nde İstanbul Arkeoloji Müzelerinde korunmakta olan tabletler bunlar. Buralardan başlayarak yani ilk Hitit Kralı’nın hatıralarından başlayarak ne kadar bu Kültepe, Boğazköy ve Hititler arasındaki bağı nedir görebileceğiz” ifadelerini kullandı.

Editör: İHA AJANS