Çorum’un önceki Valilerinden, Emekli Danıştay Üyesi Hüseyin Poroy ve eşi Ayla Poroy, arkadaşları Nusret Duran’ın vefatı dolayısıyla, ÇORUM HABER aracılığı ile Duran Ailesi’ne ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerini ilettiler.

Ayla ve Hüseyin Poroy, Çorum’da görev yaptıkları süre boyunca yakın dostluk ilişkileri içinde oldukları Nusret Duran’ın kaybından büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek, eşi Serpil Duran’ın, çocukları Tuğçe ve Hamit’in acılarını bütün kalpleriyle paylaştıklarını dile getirdiler.