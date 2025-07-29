Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB’nin temmuz beklenti anketi verilerini değerlendirerek, piyasa ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentilerindeki düşüşe dikkat çekmiş.

Şimşek, “Kararlılıkla uyguladığımız bütüncül politikalarla kalıcı fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz” demiş.

Ne, nasıl ve nerde düşüşe geçmiş anlayabilmiş değilim. Bizler mi, yani 86 milyon mu fark edemiyor hayat pahalılığını?

Birileri bizlerle dalga mı geçiyor ?

Kendisi söylüyor enflasyon yüzde otuz beşin üstünde diye.

Oysa hem TÜİK ve hem de bağımsız kuruluş ve ekonomistler, enflasyonun yüzde 40’ların üstünde olduğunu bangır bangır bağırıyorlar.

Onlar bağırmasa, piyasalardaki fiyatlar bağırıyor.

Hatta nara atıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hane halkı beklentisinde ise sınırlı bir artış yaşandığını ifade etmiş.

Hangi sınır?

Nasıl olmuş?

İnsanda biraz sıkılma olmalı..

Sayın bakan inanıyorum ki, bu ülkede yaşadığı için sıkılıyordur söylediklerinden…

Ama Saray’ın baskısı yok mu?

İşte o baskı, herkesi ama herkesi etkiliyor.

Yalan-yanlış bilgiler havada uçuşuyor..

Başka bir dünyada yaşıyormuşuz gibi yapılıyor.

Özetle sayın bakan son olarak “ Şu anda yüzde otuz beş olan enflasyon yıl sonunda bunun altında olacak” diyor.

Yeterli mi?

Kesinlikle hayır.

O zaman “Yanlış bilgiye, inanmadığı bilgiyi açıklamaya neden ihtiyaç duyar insanoğlu” sorusu ortaya çıkar.

Neden?

Cevabı tabii ki insanoğlundan değil, sayın bakandan bekliyoruz…