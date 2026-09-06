Ankara'dan Samsun'a sevk edilen palyatif bakım hastası genç, ambulans helikopterle Çorum'a getirildikten sonra başka bir ambulans helikoptere aktarılarak Samsun'a gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Samsun'a sevk edilen genç hasta, ambulans helikopterle Çorum'a getirildi.
Çorum'da bekleyen başka bir ambulans helikoptere aktarılan hasta, sağlık ekiplerinin gözetiminde Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.
Hastanın sevki sırasında sağlık ekipleri ve güvenlik görevlileri koordineli şekilde görev yaptı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK