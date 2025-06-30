Arca Çorum FK’nın eski teknik direktörlerinden Serkan Özbalta, geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına vardığı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi takımlarından Erzurumspor’la sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Ahmet Dal’ın, Serkan Özbalta ile tesislerde bir araya geldiği, yapılan görüşmeler sonunda Özbalta’nın 1 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.

Serkan Özbalta’nın yardımcılıklarını Çorum FK’da olduğu gibi Ziya Akçeken, Temel Domaçoğlu, Fatih Aktürk ve Suat Maden’in yapacağı belirtildi.