Kaza, Kırıkkale-Çorum D-200 karayolu üzerindeki İzzettin Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 34 ZM 3748 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Y.K. ile yolcu Y.K. yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta mahsur kalan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan iki yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Trafik ekiplerinin aldığı yol güvenliğinin ardından araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Otobüs tarlaya uçtu: 2 ölü, 25 kişi yaralı Otobüs tarlaya uçtu: 2 ölü, 25 kişi yaralı

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Editör: İHA AJANS