Balıkesir'de İzmir-Bursa yolu Bigadiç Köprüsü Kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada, fren sistemi arızalanan biçerdöverin kontrolden çıkması sonucu, seyir halindeki 34 LM 8906 plakalı otomobil, biçerdöverin altına girdi. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazada araç içerisinde bulunan Aslan Ceylan ve Sevile C. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aslan ve Sevile C. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Ayrıca otomobilde bulunan ve Ceylan ailesine ait olduğu öğrenilen 2 kedi de ekipler tarafından kurtarılarak sahiplerine teslim edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Editör: İHA AJANS