Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Osmancık’a kazandırılacak kütüphane ve kültür merkezinde çalışmalar sona yaklaştı.

İlçenin sosyal ve kültürel hayatına önemli katkı sağlaması beklenen projede sona gelindiği belirtilirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Betül Kiminsu, Kütüphane Hizmetleri Daire Başkanı Çetin Şişman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, İl Müdür Yardımcısı Osman Keser, teknik personel ve yüklenici yetkileri tarafından yerinde inceleme gerçekleştirildi.

Osmancık’ta vatandaşların kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlanan kütüphane ve kültür merkezinin yapım çalışmalarında büyük ölçüde sona gelindiği, proje kapsamında binanın mevcut durumu ve tamamlanması gereken çalışmaların Bakanlık yetkililerince yerinde incelendiği vurgulandı.

Gerçekleştirilen incelemede projenin son durumu değerlendirilirken, kütüphane ve kültür merkezin hizmete açılması için yürütülen çalışmalar ele alındı. Tamamlandığında ilçeye önemli bir sosyal ve kültürel alan kazandıracak olan kütüphane ve kültür merkezinin; öğrenciler, gençler ve ilçe sakinleri için önemli bir buluşma noktası olması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçenin kültür ve eğitim altyapısına önemli bir yatırım daha kazandırılmış olacak.

Heyet, Osmancık’taki incelemelerin yanı sıra Çorum merkezde yakın zamanda hizmete açılması planlanan 100. Yıl Millet Kütüphanesinde de incelemelerde bulundu.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel ile birlikte gerçekleştirilen incelemede, kütüphanenin hizmete açılması öncesinde yapılması planlanan çalışmalar ve düzenlemeler değerlendirildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR