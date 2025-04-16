Emekli Fransızca Öğretmeni Saadet Oral’ın eşi, Dr. Güvenç Oral ve öğretmen Övünç Özer’in babası, Mehmet Özer ve Cansu Oral’ın kayınpederi emekli eğitimci Orhan Oral’ın cenazesi Akşemseddin Camii’nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi. Cenazeye Çorum Valisi Ali Çalgın, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile çok sayıda vatandaş katıldı. Aynı namazda vefat eden Yaşar Coşkun’un da cenaze namazı birlikte kılındı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ