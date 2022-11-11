Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında semt poliklinikleri, Aile Sağlığı Merkezleri, AVM ve insan yoğunluğunun olduğu caddelerde stant açan İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, stantları ziyaret eden vatandaşlara organ bağışı konusunda bilgilendirme yaparak, bilgilendirici broşürler dağıttı. Yetkililer ayrıca organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızın organ bağışı işlemlerini gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bugün istatistiklere baktığımızda 22.660 sayıda insanın son bir umut içerisinde organ bağışı beklediğini görüyoruz. Bekleyişin bitmesi ve hayatın bir insan için daha sağlıkla devam edebilmesi adına Sağlık Bakanlığı ile birlikte Çorum İl Sağlık Müdürlüğü olarak çeşitli farkındalık faaliyetleri yürütüyoruz.

Organ bağışı haftası içerisinde daha fazla vatandaşımızı konuyla ilgili bilgilendirebilmek adına İlçe Sağlık Müdürlüklerimizle birlikte ortaokul lise ve üniversitelerdeki öğrencilerimizle buluşuyor ve konunun önemiyle ilgili konuşmalar yapıyoruz. İlimizde yoğunluk olan bölgelere stantlar kurarak organ bağışı yapmaya düşünen vatandaşlarımıza stantlarımızdan bağış kartı oluşturma olanakları sağlıyoruz.

22.660 kişi umutla bir hediyenin hayalini kuruyor. Organ nakli merkezleri son teknoloji tıbbi cihazlarla hazırlar. Çok sayıda ilgili branşlarda deneyim kazanmış hekimlerimiz ve hemşirelerimiz hastalarına uyum sağlayacak bir organın haberi için gece gündüz açık olan telefonlarıyla bekliyor. Din âlimleri, organ bağışının candan cana verilen en güzel sadaka olduğunu söylerken, bir insanın hayatına sağlıkla dokunabilmenin iyiliğini hatırlatıyorlar. Bekleyiş bitsin, hayat devam etsin” denildi.

(Haber Merkezi)

