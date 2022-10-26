2022-2023 sezonunda okullararası düzenlenecek spor faaliyetleri öncesinde Okul Sporları İl Temsilciliği tarafından değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Anitta Otel’de gerçekleşen toplantıya, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Çaylak, Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Rıfat Ceylan, Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay, branş il temsilcileri, beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması işe başlayan toplantı, 2021-2022 yılında gerçekleşen okul spor faaliyetleri ile ilgili slayt gösterileri ile devam etti. Daha sonra Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar günün anlam ve önemini içeren birer konuşma yaptılar.

2 bölüm halinde gerçekleşen toplantının ilk bölümünde protokol konuşmalarının ardından İl Temsilcisi Mustafa Türkay 2021-2022 yılında yapılan faaliyetleri değerlendirdi. Devamında ise aynı sezon içerisinde Çorum’u ülke genelinde temsil ederek başarılı sonuçlar elde eden beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörlere plaket verildi.

Toplantının 2.bölümünde ise 2022-2023 Sezonunda yapılacak olan faaliyetler ile ilgili soru-cevap şeklinde geçen bilgilendirme toplantısı yapıldı.

ÖĞRETMEN VE ANTRENÖRLERE PLAKET

İl Temsilcisi Mustafa Türkay’ın sunumu ile gerçekleşen plaket takdim töreninde, Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Çaylak, Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay ve beden eğitimi öğretmenlerinden Altan Çoban, Deniz Kılıç, Ali Korkmaz, Ahmet Koltaş, Taner Karabacak, Barış Boyar, Canan Canset Arslan, Uğur Çadır, Savaş Taştan, Özgür Zihar, antrenörlerden ise Şahin Güler, Fatih Saltan, Gökçen Yılmaz, Aydın Fırat, Yasin Bolat, Hasan Çalışkan, Bekir Bolat, Sedef Kuşgöz, Samet Türe, Hasan Has, İsmail Bülent Tuzcu, Çelebi Bayır, Ayhan Karaman, Rıza Yavuz ve Emrah Taç plaket ile ödüllendirilen isimler oldular.



(Rıfat KARA)

