Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, öğretmenler ve idareciler bir araya gelerek iftar sevincini paylaştı.

Programa, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da katıldı. Birlik ve beraberlik duygularının ön planda olduğu buluşmada, öğrencilerin coşkusu dikkat çekti.

Katılımcılar, iftar programının birlik ruhunu pekiştirdiğini belirterek, bu tür organizasyonların eğitim kurumlarında sosyal dayanışmayı artırdığını vurguladı.

Programın sonunda öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek bu özel anı ölümsüzleştirdi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ