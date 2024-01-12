Samsun'da, 10 -11 Ocak tarihlerinde Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen OKAF'24'te YEDAŞ da yerini aldı. Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde, elektrik dağıtım sektöründe kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmayı amaçlayan YEDAŞ, Samsun'da düzenlenen OKAF'24'te stant açarak gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından “Yetenek Her Yerde” mottosuyla düzenlenen fuarda YEDAŞ İnsan Kaynakları Birimi; gençlerin kariyer planlamaları ve bölgedeki istihdam imkanlarına yönelik rehberlik etti. Etkili öz geçmiş hazırlama, çalışan adaylarından beklenen yetkinlikler ve sektör trendleri gibi konularda da bilgilendirmeler yaptı.

OKAF'la ilgili değerlendirmede bulunan YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, “OKAF’ın hem gençler hem de kurumlar açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Yeni mezun olan kişiler için doğru kaynakları kullanarak doğru bağlantılar elde etmek her zaman göründüğü kadar kolay olmayabiliyor. Gençlerin bu etkinliklere katılıp, yetkinliklerine uygun olduğunu düşündüğü firmalarla birebir görüşebilme imkânı bulması çok güzel bir fırsat. Firmaların ise kadrolarına dahil edebileceği genç ve nitelikli kişilerle temasa geçmesi kurumsal gelişimleri için çok kıymetli. Bu sebeple hem firmalar hem de öğrenciler için önemli bir etkinlik olduğuna inanıyorum. Bu yıl da genç arkadaşlarla bir araya geldiğimiz için mutluluk duyuyorum” dedi.