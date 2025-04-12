Sıfırın altında 11 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle ceviz ağaçlarının büyük bölümünün “yandığı” belirtilirken, üreticiler de bu yıl hasat yapamayacaklarını açıkladı.

Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal, durumu TARSİM Samsun Bölge Müdürü Mehmet Halis Yamak’a ilettiğini ve bölgede hasar tespiti yapılacağını kaydetti.

“Tüm üreticilere geçmiş olsun” diyen Hantal, “TARSİM Bölge Müdürümüze durumu bildirdim. Bölge müdürümüzün tüm üreticilerimize selamları var. Şüphesiz bütün üreticilerimizin yanında olduğunu, hasarlarının tümünün karşılanacağını ve iki gün içerisinde bir tane temsilciyi Oğuzlar’a göndereceğini bizzat iletti. Tüm üreticilerimizin hasarını ihbar etmesini, bildirmesini istedi. Hepinize ayrı ayrı geçmiş olsun dileklerini iletiyor, 15 gün sonra Oğuzlarda TARSİM Bölge Müdürlüğü ve Oğuzlar Ceviz Üretici Tarımsal Birliği ortak bir toplantı yapacağız” dedi.

TARSİM sigortası yaptıran üreticilerin zararlarının karşılanacağını kaydeden Hantal, “Sigorta yaptıramayan üreticilerimize ÇKS'si olan üreticilerimizi de Çorum İl Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Pazartesi’nden itibaren Oğuzlar İlçe Tarım Müdürlüğü ile beraber hasar tespiti yapıp bakanlığa Çorum Tarım İl Orman Müdürlüğü tarafından gönderimi yapılacak. Tüm üreticilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerim iletiyorum” ifadelerine yer verdi.

Editör: Haber Merkezi