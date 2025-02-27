Etkinlik kapsamında öğrencilere sağlıklı beslenmenin önemi ve teknolojinin doğru kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, öğrencilere videolar izletilerek, soruları yanıtlandı ve yorumları alındı.

Etkinlik sonunda öğrencilere elma ve kalem hediye edilerek, sağlıklı beslenme konusunda teşvik edici bir adım atıldı.

Ana sınıfı öğrencilerine ise fazla tablet kullanımının zararları anlatıldı ve bu konuyla ilgili bir kitap okuma etkinliği düzenlendi. Etkinlik sonunda çocuklara elma, resim defteri ve boya kalemleri hediye edilerek etkinlik tamamlandı.

Editör: HABER MERKEZİ