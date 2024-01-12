Geçtiğimiz günlerde 260 dönümlük bir araziyi daha Milli Emlak’tan satın alarak alanını genişleten Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.



Son olarak da esnaf odası başkanları kooperatifi ziyaret etti. Ziyarette Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Ahmet Şen, Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Sobacılar ve Tenekeciler Odası Başkanı Hasan İlhan, Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı İbrahim Kurt yer aldı.

Oda başkanları adına Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci ile Sobacılar ve Tenekeciler Odası Başkanı Hasan İlhan tarafından kooperatif başkanı Mustafa Fındıkcı ve yüklenici firma sahiplerinden İrfan Yaşar’a hediyeler verildi.