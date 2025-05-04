İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri “1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu” kapsamında Obruk Barajı’nda denetim yapıldı.

Denetim kapsamında barajların çeşitli noktalarında kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslara ait 3 bin 200 metre sahipsiz misina ağı ele geçirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Yasadışı avcılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmada, ağa takılan yaklaşık 300 kilogram canlı balık, doğal yaşam alanına zarar verilmeden yeniden suya bırakıldı. Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği için denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir” denildi.

Editör: Haber Merkezi