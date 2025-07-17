Memleket Partisi, 21-22 Temmuz’daki kurultayda kapanma kararı alarak siyasi mücadelesine CHP çatısı altında devam edecek.

CHP İLE BİRLEŞME KARARI

Memleket Partisi'nin 21-22 Temmuz'da düzenlenecek kurultayında önemli bir karar alınacak. Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven, partinin siyasi misyonunu tamamladığını ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında birleşerek yola devam edeceklerini kamuoyuna duyurdu. Güven, açıklamasında, bu kararla birlikte ortak mücadeleyi büyütmeyi hedeflediklerini belirtti.

“BU BİR SON DEĞİL BAŞLANGIÇTIR”

Karar hakkında detaylı bir açıklama yapan Güven, şu ifadeleri kullandı:

“Memleket Partisi’ni kapatarak ülkemizin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz. Bize inanan, bizimle birlikte bu yolda yürüyen, yüreğini ortaya koyan tüm gençlere tekrardan yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize çağrım şudur: Gelin, kapanış kurultayımızın ardından, hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nde buluşalım. Aynı inançla, aynı kararlılıkla Türkiye’yi aydınlığa çıkaracak mücadeleyi omuz omuza sürdürelim. Bu bir son değil. Bu bir başlangıçtır. Yolumuz açık olsun.”

KURULTAYDA KAPANIŞ KARARI OYLANACAK

Partinin kapanış süreci, 21-22 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan kurultayda resmileşecek. Güven’in açıklamaları, siyasette yeni bir sürecin başladığını işaret ederken, Memleket Partisi’nin kısa ama dikkat çekici siyasi yolculuğu da son bulmuş olacak.

