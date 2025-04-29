Çorum’da 2024 Mart Yerel Seçimleri'nde İyi Parti Alaca Belediye Başkan adayı Emel Aydugan partisini değiştirdi.

Pazartesi Pazarında Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için imza toplayan CHP’liler, 2024 yılında yapılan yerel seçimde İyi Parti Alaca Belediye Başkan adayı Emel Aydugan ile bir araya geldi.

2024 Seçimlerinde İyi Parti Alaca Belediye Başkan adayı Aydugan’ın CHP saflarına katıldığını sosyal medya hesabından duyuran CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Aramıza hoş geldin diyor, tüm kadın kolları üyelerimizle birlikte kendisine çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.