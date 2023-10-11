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Erhan Avcı önderliğindeki çok sayıda gönüllü genç tarafından kurulan Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin ziyaretleri devam ediyor.



Çok yeni olmasına rağmen birçok etkinliğe imza atan Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri; Yaşlılar Haftası kapsamında da Huzurevi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Erhan Avcı başkanlığındaki Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Sinem Sarı, Hatice Demiray, Tamer Cesur ve Furkan Çolak, gün nedeniyle Huzurevi’nde kalan yaşlılarının haftasını kutlayıp hal-hatırlarını sordular ve çeşitli hediyeler takdim etmeyi de ihmal etmediler.



İHTİYAÇ SAHİPLERİNE

ÇEŞİTLİ YARDIMLAR…

Çorum Merkez Albayrak Caddesi Küçükpark İş Merkezi’nde faaliyetini sürdüren Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri; faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini ifade ederlerken, tespit ettikleri gerçek ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda, kırtasiye ve eşya yardımlarının da devam ettiğini açıkladılar.