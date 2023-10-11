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Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) kültür elçileri, kuruluşunun 45. yılında edebiyatın ve kültürün izinde yollara düştü. Ankara’dan 1 Ekim 2023 Pazar sabahı başlayan olan bu özel yolculuk, ülkemizin dört bir yanından gelen şair, yazar, akademisyen ve fikir adamlarını bir araya getirdi.



TYB Şeref Başkanı, yazar Dr. Mehmet Doğan ve beraberindeki 25 yazar Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan önderliğinde Çorumlu Obası’na konuk oldu.

Kültür kervanında sadece şehirleri değil, edebiyatın derinliklerine de yolculuğa çıkılıyor. 2023'ün "Âşık Veysel Yılı" olması nedeniyle, kervanın rotası üzerindeki şehirlerde Âşık Veysel ve Aşık Edebiyatı üzerine bilgi şöleni gerçekleştiriliyor.

Yazarların Çorum'daki buluşması, ilimizin tarihi ve kültürel zenginliklerini daha geniş bir çevreye tanıtılmasına katkıda bulacak.