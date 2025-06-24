Mustafa Kemal Ortaokulu, 2024–2025 eğitim-öğretim yılını anlamlı bir etkinlikle tamamladı. Okul yönetimi, öğretmen ve personelin katılımıyla düzenlenen yıl sonu kahvaltısı ve vefa buluşmasında, hem eğitim döneminin yorgunluğu atıldı hem de okula emek veren meslektaşlara teşekkür ve veda mesajları iletildi.

Okul Müdürü Duran Kurt, etkinliğin açılış konuşmasında organizasyona katkı sunan tüm öğretmenlere teşekkür ederek, “Birlikte geçirdiğimiz bu dönemi hem başarıyla hem de dayanışmayla tamamladık. Her birinize emekleriniz için müteşekkirim” ifadelerini kullandı.

Görev yeri değişen Müdür Yardımcısı Mehmet Canbakan’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Müdür Kurt, yeni görevinde başarılar diledi. Aynı şekilde, Okul Aile Birliği Başkanı Aynur Öztürk’e özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür edilerek, bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluk temennileri paylaşıldı.

Kısa süreliğine okulda görev yapan öğretmenler İlhan Tekeli, Hülya Kurt Özdemir ve Gözde Şahin de unutulmadı. Katkılarından dolayı teşekkür edilen öğretmenlere mesleki yaşamlarında başarılar dilendi.

Etkinlikte ayrıca, sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki üstün katkılarıyla öğrencilerin gelişimine destek olan öğretmenler Kasım Kale, Erdem Penez ve Sümeyra Teryakioğlu’na teşekkür plaketleri verildi.

Program sonunda Okul Müdürü Duran Kurt, tüm öğretmenlere hitaben yaptığı kapanış konuşmasında, “Geride bıraktığımız eğitim-öğretim döneminde gösterdiğiniz fedakârlık ve özverili çalışmalar için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu birlik ve dayanışmanın önümüzdeki yıllarda da devam etmesini diliyorum” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi