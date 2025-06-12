2024-2025 sezonu U17 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.Kademe Müsabakaları 77 ilden 139 takımın katılımı ile 24 grup merkezinde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Spor İşleri Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Çorum şampiyonu Mimar Sinanspor’un Amasya grubunda mücadele edeceği belirtildi. 24-27 Haziran tarihleri arasında oynanacak olan 1.Kademe grup müsabakalarında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor grubunda Samsun, Yozgat, Giresun, Çankırı ve Tokat temsilcileri ile mücadele edecek.

Editör: RIFAT KARA