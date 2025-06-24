U17 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.kademe müsabakaları bugün 77 ilden 139 takımın katılımı ile 24 grup merkezinde başlıyor. Amasya grup merkezinde mücadele edecek olan Mimar Sinanspor U17 takımının grubu, rakipleri ve maç programı dün yapılan teknik toplantının ardından belli oldu. Çekilen kura sonunda Mimar Sinanspor, Samsun Büyükşehir Belediyespor ve Yozgat Sorgunspor ile B grubunda yer aldı.Çorum temsilcisi ilk günü BAY geçerken, ikinci gün yani yarın Samsun Büyükşehir Belediyespor ile Yozgat Sorgunspor maçının kaybedeni ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma saat 15.00’de Suluova Sentetik Sahası’nda oynanacak.

Yeşil-Siyahlılar bu maçı kazanması halinde üçüncü gün ilk gün oynanan maçın kazananı ile grup final maçına çıkacak. Bu maçı da kazanması durumunda A grubunun şampiyonu ile final maçı oynayacak.