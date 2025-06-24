Çorumlu güreşçi Mert İlbars, Almanya’da bugün başlayacak olan Ordular arası Dünya Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek milli takımla birlikte bu ülkeye gitti.

Türkiye Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Dünya şampiyonasında Türkiye’yi antrenörler Seçkin Saruhan ve Necmi Gençalp nezaretinde, grekoromen stilde, 60 kiloda Mert İlbars, 67 kiloda Mustafa Sefa Yıldırım, 87 kiloda Muhittin Sarıçiçek ve 97 kiloda Doğan Yılmaz, serbest stilde ise 65 kiloda Ahmet Duman, 74 kiloda Hüseyin Bakır, 86 kiloda M. Nuri Kotanoğlu ve 125 kiloda Doğan Uzun temsi edecek.

Şampiyona 29 Haziran’da sona erecek.