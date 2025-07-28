İlk buluşmanın 9 Ağustos 2025 tarihinde Erzurum'da, tarihi ve stratejik anlamıyla özel bir şehirde başlayacağını ifade eden MHP Çorum İl Başkanı Çıplak, “Bu adım, Türkiye’nin bekası ve Türk milletinin ebedî varlığı için atılmış kararlı ve stratejik bir hamledir” diye konuştu.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE: YÜZYILIN MİLLÎ MUKAVEMET HAMLESİDİR”

MHP İl Başkanı Çıplak, 1980’li yıllardan bu yana ülkemizi hedef alan küresel ve bölgesel kaosların, özellikle 15 Temmuz 2016’da yaşanan hain FETÖ darbe girişimiyle, yeni ve tehlikeli bir boyut kazandığını hatırlatırken, o gece Türk milletinin iman dolu iradesiyle devletin varlığına ve birliğine sahip çıktığını vurguladı.

Çıplak açıklamasının devamında: “Milletimizin şanlı direnişiyle bertaraf edilen bu ihanet girişimi sonrası, iç politikamızda millî değerlerin güçlendirilmesi, dış politikada ise Türkiye merkezli yeni bir denge kurulması zaruret hâlini almıştır. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi, işte bu zaruretten doğan bir millî mutabakat çağrısıdır” dedi.

“ÇOK YÖNLÜ VE KAPSAMLI BİR DEVLET-MİLLET SEFERBERLİĞİ”

MHP ve Cumhur İttifakı tarafından başlatılan “Terörsüz Türkiye” hamlesinin, çok yönlü ve kapsamlı bir devlet-millet seferberliği olduğunu söyleyen Mehmet İhsan Çıplak, bu hamlenin sadece bir güvenlik politikası değil, aynı zamanda Türkiye’yi bölgesel güçten küresel liderliğe taşıyacak millî bir vizyon olduğunu kaydetti.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün birleştirici liderliğine atıf yapan İl Başkanı Çıplak, “Atatürk, hem isyanlara karşı tavizsiz durmuş, hem de kardeşliğimizin teminatı olan Kürt kökenli vatandaşlarımızı sosyal yapıya entegre etmekten asla vazgeçmemiştir. O’nun izinde, bölücü değil birleştirici, dışlayıcı değil kucaklayıcı bir duruşla yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, 40 yılı aşkın süredir bölücülüğe karşı gösterdiği tavizsiz duruşun Türk siyasi tarihine altın harflerle yazıldığını dile getiren Çıplak, “Liderimiz, Türk milletinin birlik harcını yoğuran, siyasette dengeyi sağlayan bilge ve dirayetli bir şahsiyettir. Çağdaş demokrasilerin literatüründeki ‘vizyoner lider’ tanımının en gerçek karşılığıdır” şeklinde konuştu.

Devlet Bahçeli’nin, iç ve dış krizlerde daima sağduyu ve çözüm odaklı yaklaşımı benimsediğini belirten Çıplak, kendisini “Türk siyasetinin hekimi, Türk milletinin vicdanı” olarak tanımladı.