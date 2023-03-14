MHP İl Başkanı Karapıçak milletvekilliği aday adaylığı başvurularının bugün saat 09.00’dan itibaren başlayacağını ve 21 Mart 2023 Salı günü saat 17.00’de sona ereceğini dile getirdi.

Konu ile ilgili yazılı açıklamada bulunan Karapıçak Karapıçak, “Liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin oluru, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımız tarafından tarafımıza bildirilen genelgeye göre kamu görevlileri adaylık için 16 Mart 2023 günü saat 17.00’ye kadar görevlerinden istifa etmelidir. Partimizden adaylık düşünen kişilerin 21 Mart’a kadar MHP Genel Merkezi Seçim İşleri Kayıt Kabul birimine şahsen müracaat etmesi gerekmektedir, Aday adaylarımızdan yüzde 40 ve üstü engelli olanlardan başvuru aidatı alınmamasına karar verilmiştir” dedi.

(Haber Merkezi)

