Çorumlu milli güreşçi Mert İlbars, asker olarak da ülkemize madalya kazandırdı.

Almanya’nın Warendorf kentinde düzenlenen 38’inci Ordulararası Dünya Güreş Şampiyonası’nda, Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Hüseyin Bakır’ın serbest stil 74 kiloda ikinci olmasından sonra bir gümüş madalya da Çorumlu güreşçi Mert İlbars’tan geldi. Grekoromen stil 60 kiloda Türk Silahlı Kuvvetleri adına mindere çıkan Mert İlbars, finalde yenildi ve ikinci oldu.

TÜRKİYE SERBESTTE ŞAMPİYON GREKOROMENDE İKİNCİ OLDU

Türkiye, takımlar genel klasmanında da büyük başarılara imza attı. Serbest stil müsabakalarında 65 kiloda Ahmet Duman altın madalya kazanırken, 74 kiloda Hüseyin Bakır ve 86 kiloda M. Nuri Kotanoğlu gümüş madalya elde etti. 125 kiloda Doğan Uzun ise beşincilikle şampiyonayı tamamladı. Elde edilen bu sonuçlarla TSK Güreş Milli Takımı, serbest stilde takım halinde dünya şampiyonu oldu.

Grekoromen stil karşılaşmalarında ise 67 kiloda M. Safa Yıldırım altın madalya kazanırken, 60 kiloda Mert Ilbars gümüş, 97 kiloda Doğan Yılmaz bronz madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçlarla TSK Güreş Milli Takımı, grekoromen stilde takım halinde Dünya İkincisi olma başarısı gösterdi.