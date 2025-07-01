Çorum’un badminton sporundaki lokomotifi olan Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü, farkını bir kez daha gösterdi. Bulgaristan’ın Pazardzhik şehrinde düzenlenen “Bulgaria Junior Open Championship’te Türkiye’yi temsil eden milli takıma 1 antrenör ve 1 sporcu veren Osmancık ekibi, başarılı çalışmalarının karşılığını 1 altın, 1 gümüş madalya iye gördü.

ÇİFTLERDE ŞAMPİYON

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi antrenörlerinden Eren Murat Güngör’ün de teknik kadrosunda yer aldığı Türk Milli Takımı’nda ülkemizi temsil eden Mehmet Can Töremiş, çift erkekler kategorisinde, partneri Gökay Göl ile birlikte tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

TEKLERDE İKİNCİ

Töremiş, tek erkeklerde de madalya için kürsüye çıktı. Elemelerdeki rakiplerini yenerek adını finale yazdıran Mehmet Can Töremiş, şampiyonluk maçında kaybedince ikincilikte kaldı ve ülkemize gümüş madalya kazandırdı.

Mehmet Can Töremiş elde ettiği bu başarılarla birlikte, uzun yıllardır Türk badmintonuna hizmet eden, hem ilimize, hem ilçemize hem de ülkemize sayısız madalya ve dereceler kazandıran, istikrarlı, başarılarıyla örnek bir sporcu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Uluslararası arenada kazandığı bu yeni derecelerle hem kulübümüzü hem de ülkemizi gururlandırmaya devam etti.

TÜRKİYE’YE 10 MADALYA

Eren Murat Güngör’ün antrenör kadrosunda yer aldığı Türkiye, turnuvayı 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 10 madalya ile tamamladı.

HEDEF OLİMPİYATLAR

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi Başkanı ve aynı zamanda antrenörü Barış Boyar, elde ettikleri başarıdan dolayı Mehmet Can Töremiş, partneri Gökay Göl ve antrenör Eren Murat Güngör’ü tebrik ederken, ana hedeflerinin olimpiyatlara sporcu göndermek ve derece yapmak olduğunu bir kez daha yinelerken, “Bu zorlu ve emek isteyen yolculukta yılmadan çalışıyor, kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.

Boyar, kendilerine her zaman destek olan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ve Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Rıfat Ceylan’a teşekkür etti.