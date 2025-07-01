Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Karakucak Türkiye Şampiyonası Çorum’un Oğuzlar ilçesinde yapıldı. Çorumlu sporcular 3 şampiyonluk, 3 ikincilik, 2 de üçüncülük madalyası kazandılar.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen şampiyonada, yurt genelinden 33 ilden 350 güreşçi mücadele etti.

4 ŞAMPİYONLUK

Çorumlu güreşçilerden 60 kiloda Eren Yalçın, 65 kiloda Alihan Develi, 70 kiloda Muhammed Ragıp Acı ve 75 kiloda Talha Mert Özboyacı tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldular.

3 GÜMÜŞ MADALYA

45 kiloda Muhiddin Kağan Karaca, 55 kiloda Yusuf İltaş ve 65 kiloda Cemil Efetürk ise finalde yenilerek Türkiye ikinciliğini elde ettiler. Cemil Efe Türk, finalde Çorumlu güreşçi Alihan Develi’ye yenildi.

Mustafa Aytuğ Erbaş 40 kiloda, Mehmet Ali Boyraz 60 kiloda, Ömer Faruk Özdemir ise 80 kiloda üçüncü olarak şampiyonayı bronz madalya ile tamamladılar.

ÇORUM ŞAMPİYON

İller genel klasmanında, şampiyonluk kupası 170 puanla Çorum’un oldu. Çorum’un ardından Samsun 90 puanla ikinciliği, Bursa 85 puanla üçüncülüğü elde etti.

5 madalya ile tamamladılar.

Zevkli ve çekişmeli geçen müsabakaları, Çorum Valisi Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Osmancık Kaymakamı Ahmet Gelgör, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Laçin Belediye Başkanı Mustafa Toydemir, Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve İyi Parti İl Başkanı Erkan Yıldız ile çok sayıda güreş sever izledi.