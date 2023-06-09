Fatma İlksar’ın eşi, Cemile Aksoy, Bediha Önderışık, Elif İlksar ve Hüseyin İlksar’ın babaları olan Maksut İlksar, Fransa Belleville Sur Seone kentinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde göl kenarında yürüyüş yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hayata veda etmişti.

İlksar’ın cenazesi dün yurda getirildi. Matsut İlksar bugün (9 Haziran 2023 Cuma) saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’ndaki törenin ardından Hımıroğlu Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.