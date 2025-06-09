Mecitözü İlçesi’nin Körücek Köyü nüfusuna kayıtlı, Ümmühan Uysal’ın eşi, Almanya’da bulunan Nejla Uysal, Hatun Dikişci, Danimarka’da bulunan Selma Koçak, Gülenay Turizm Sahibi Murat Uysal, Antalya’da ikamet eden Selda Yapar'ın babaları Lütfi Uysal, vefat etti. Lütfi Uysal’ın vefatı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumun cenazesi bugün (9 Haziran 2025 Pazartesi günü) saat 10.00’da Körücek Köyü’ndeki evinde helallik alınmasının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi