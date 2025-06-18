CHP Çorum Milletvekili Tahtasız ile Belediye Başkan Yardımcısı Candan, Kızılay’a yaptıkları 35’er kan bağışı ile altın madalya almaya hak kazandı. Kızılay İl Başkanlığı tarafından takdim edilen madalyalar, iki ismin uzun süredir yürüttükleri gönüllü bağışçılık faaliyetlerinin sembolü oldu.

Kızılay İl Başkanı Dr. Mustafa Bilgin, Av. Hüseyin Kılıç ve Dr. Senem Çavuş’un da katılımıyla düzenlenen törende, bağışçılara teşekkür edilerek plaket ve altın madalyaları takdim edildi.

Mehmet Tahtasız ve Turhan Candan yaptıkları açıklamalarda, düzenli kan bağışıyla hem Kızılay’ın kan stoklarının güçlendiğini hem de hayat kurtarma konusunda önemli bir katkı sağlandığını ifade ettiler.

Kızılay İl Merkezi Başkanı Dr. Mustafa Bilgin de yaptığı konuşmada, Tahtasız ve Candan’a duyarlılıkları nedeniyle teşekkür ederek, “Bu tür davranışlar toplumda kan bağışına olan farkındalığı artırıyor. Kendilerini gönülden kutluyoruz” dedi.

Editör: Haber Merkezi