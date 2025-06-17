Bugün ise Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 3 çocuk annesi kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı'nda kurban kesmek için Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'ne giden Ulviye Torun'a kene yapıştı.

Vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran Torun, bir süre sonra rahatsızlanınca ilçede hastaneye başvurdu.

Durumunun ağırlaşması sonucu Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Torun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kızılören Mahallesi'nde 12 Haziran'da, KKKA şüphesiyle tedavi gören 39 yaşındaki 3 çocuk annesi İlknur Ekinci de hayatını kaybetmişti.