Emekli imam Arif Kısakol (52) Buharaevler Mahallesi'nde bulunan İnci Park'ta yürüyüş yaparken önceki gün aniden yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.



Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Arif Kısakol, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kısakol'un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Arif Kısakol, Çorum'da çeşitli camilerde 30 yılı geçkin süre görev yaptıktan sonra Hz. Ömer Camii'nden emekli emekli olmuştu. Arif Kısakol'un cenazesi dün ilimiz Osmancık İlçesi’nde toprağa verildi.

Öte yandan Arif Kısakol ve vefat eden Şerife Özüdoğru’nun Osmancık Beylerçelebi Camii’ndeki cenaze namazlarına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Başkan Yardımcısı Turhan Candan da katılarak ailelere başsağlığı dileklerini iletti.

ÇORUM HABER merhum ve merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.