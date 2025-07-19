Çorum’un altyapı anlamında en önemli kulüplerinden biri olan Mimar Sinanspor’da yeni yapılanma devam ediyor.

Hüseyin Eğer’in Çorum FK A takımına, Medet Ayların da Çorum FK altyapısında göreve başlamasının ardından Mimar Sinanspor Kulübü’nde yeni sezon için görevlendirme devam ediyor. Daha önce A takım başına Fatih Serkan Temizkan, U16 ve U17 kategorisinde Sadık Tahir Bıyıkoğlu, U14 ve U15 kategorisinde Özkan Bülbül’ü getiren Mimar Sinanspor yönetimi son olarak kaleci antrenörlüğü görevine Murathan Veran’ı, U13 kategorisine ise Yunus Emre Ergin’in getirildiğini açıkladı.