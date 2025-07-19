Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, 2025-2026 Amatör Futbol Sezonunda oynatılması planlanan 1.Amatör Küme, 2.Amatör Küme, U18, U17, U16, U15, U14, U13, U12 ve U11 liglerinin ön hazırlık çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Sağlıklı bir sezon yapılabilmesi için kulüplerin hangi kategoride katılacağını bildirmesi gerektiğinin altını çizen Ayan, “Bu nedenle Kulüplerimizin liglere katılacağı kategorileri gösteren ıslak imzalı ve mühürlü olan “Amatör Liglere Katılım Formu İle EK:2’ formunu eksizsiz olarak doldurarak 1 Ağustos Cuma günü saat 17.00’e kadar futbol il temsilciliğine bildirmesi gerekir” dedi.

13 EYLÜL’DE BAŞLAYACAĞIZ

Ayan açıklamasının devamında yeni sezonun ilk teknik toplantısının 16 Ağustos Cuma günü yapılacağını belirtirken, sezonun ilk maçları 13-14 Eylül tarihinde U16, U14 ve 2.Amatör Küme maçları ile başlayacağını da açıkladı. Ayan, “1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nin başlama tarihi ise BAL Ligi müsabakalarının bitim tarihi ile aynı olması istenildiğinden BAL fikstürü belirlendikten sonra duyurulacaktır. 2025-2026 Amatör Futbol Sezonunun tüm kulüplerimize, sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize ve futbol taban birliklerinin tüm paydaşlarına hayırlı olmasını dilerim” dedi.