Türkiye Judo Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızları Ligi (ANALİG) Grup Birinciliği Bartın’da düzenlendi. Çorumlu judocular toplamda 9 madalya kazanırken, takımlarda ise erkek takımı yarı final grubuna yükseldi.

İdareci Hakan Taştan ile antrenörler Merve Kondakcı ve Hasan Taştan nezaretinde Çorum’u temsil eden judocular 1 birincilik, 2 ikincilik, 6 üçüncülük madalyası aldılar. Erkeklerde, 73 kiloda İlhan Yılmaz tüm rakiplerini yenerek şampiyon olurken, 50 kiloda Umut Kabak ve 66 kiloda Talip Emir Kahya ise ikinciliği elde ettiler. 38 kiloda Hasan Hüseyin Alpınar, 46 kiloda Muhammed Safa Özkabakcı, 55 kiloda Efe Özkaraoğlu, 60 kiloda Abdullah Yurttaş ve +73 kiloda Miraç Yıldırım üçüncü oldular. 42 kiloda İhsan Emin Sırımsı ise madalya maçında yenilerek beşinciliği elde etti.

Kadınlarda da tek madalya 36 kiloda üçüncü olan Büşra Madancı’dan geldi. 40 kiloda Ceren Bozkul, 44 kiloda Ela Su Dilekci ve 48 kiloda Aysu Naz Çağıl ise madalya maçında yenilip grup müsabakalarını beşinci olarak tamamladılar.

ERKEKLER YARI FİNALDE

Takımlar genel klasmanında, Çorum’u temsil eden kız takımı derece yapamazken, erkek takımı ise ikincilik kupasını aldı ve 27-29 Temmuz tarihlerinde Amasya’da düzenlenecek yarı final müsabakalarına katılma hakkı elde etti.