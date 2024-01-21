Söz konusu tesislerinde vitrifiye sağlık gereçleri, fireclay duş tekneleri ve mutfak eviyeleri, banyo mobilyaları, gömme rezervuarlar ve klozet kapakları üretimi yapan Isvea, yeni pazarlarla faaliyet hacmini artırmayı planlıyor.

Isvea markalı tüm ürünler Isvea Design Hub süpervizörlüğünde, uluslararası kalite standartlarında üretiliyor. Isvea’nın söz konusu işbirlikleri son yıllarda Red Dot Ödülü, IF Tasarım Ödülü, Plus X Ödülü, EDIDA Elle Deco Uluslararası Tasarım Ödülü, A' Tasarım Ödülü ve Xone Tasarım Ödülü gibi uluslararası ödüller de kazandı.

“ÜRETİMİMİZ ÇORUM’DA”

2024 yılı hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ece Holding ve Isvea Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, “Vitrifiye Seramik kategorisinde yılda 1 milyon 950 bin adet vitrifiye ve 450 bin adet fireclay duş teknesi ve mutfak eviyesi üretim kapasitesine sahibiz. Isvea markası ile premium ve üst segmentte konumlandırma stratejimiz var. Tüm üretim faaliyetlerimiz Çorum'da yoğunlaşmış durumda. Satış ve pazarlama operasyonlarımız ise daha stratejik bir konumda, yurt içi satışlarımızı ve 65 yabancı ülkeye ihracatımızı gerçekleştirdiğimiz İstanbul'da yer alıyor. Şu anda 65 ülkedeki 500'den fazla satış noktasında faaliyet gösteriyoruz ancak 2024 yılında ticaret hacmimizi genişletmeyi hedeflediğimiz bölgeler arasında ABD, Güney Amerika, Fransa, Almanya, İngiltere ve Pasifik bölgesi yer alıyor.” dedi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME”

Geçen yıla ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdem Çenesiz, geçen sene bir yandan ürün geliştirmeye hız verdiklerini, diğer tarafta ise operasyonel verimliliği optimize ederek tasarrufları artırmaya yönelik önlemler aldıklarını söyledi. Çabalarının piyasa ortamında dayanıklılıklarını artırmak ve uzun vadeli sürdürülebilir büyümenin temellerini atmak doğrultusunda olduğunu belirten Çenesiz, “Bu hedefte başarılı olduğumuza inanıyorum ve 2024'ün ilk çeyreğinden sonra müteakip yükselişten hızla faydalanabileceğimize güvenim tam.” açıklamasını yaptı.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ

“İşimizin her noktasında mükemmelliği hedefliyoruz” diyen Çenesiz, devamında şunları kaydetti: “Pazarlama ve müşteri destek stratejilerimiz de mükemmeliyet odaklı ve maksimum müşteri memnuniyeti sağlamayı amaçlıyor. Ürün çeşitliliğimiz, kapsamlı envanter mevcudiyetimiz ve hızla değişen pazar taleplerine ve eğilimlerine anında karşılık verebiliyoruz. Ayrıca, ‘Tasarımla fark yaratmak’ sloganı, Isvea'nın tüm iletişiminde yer alıyor ve bu bir tesadüf değil. İtalyan kültürü ve tarihinde yatan özgünlük ve sofistike olma değerlerinden ilham alıyor, markanın tüm tarihini tanımlayan kültüre sadık kalmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda estetik, işlevsellik ve sürdürülebilirlik arasında mükemmel bir denge kurmaya çabalıyoruz.”