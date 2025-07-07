Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Yuvasaray ile Çeltikbaşı köyü arasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, Çankırı İtfaiye Müdürlüğü, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ile çevre il ve ilçelerden çok sayıda ekip sevk edildi.

Havadan ve karadan yürütülen söndürme çalışmasının ardından yangın yaklaşık 7 saatin ardından kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar da bölgede çalışmaları takip etti.

Taşolar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün saat 15.02'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangın ihbarının geldiğini, ekiplerin 19 dakika sonra müdahaleye başladığını söyledi.

Gün boyu 3 helikopter, 27 arazöz, 12 tanker ve 257 personelle yangına müdahale edildiğini belirten Taşolar, "Çok şükür yangının saat 21.30 itibarıyla kontrol altına alındığı müjdesini verebiliriz. Takribi 4 hektarlık bir orman alanının zarar gördüğünü değerlendiriyoruz. Çıkış sebebiyle ilgili olarak çalışmalarımız başladı. Bunun sonrasında adli ve idari süreçler de devam edecektir." dedi.

Bütün kurumlarla işbirliği içerisinde güzel bir çalışma gerçekleştirildiğinin altını çizen Taşolar, "Bizler için çok tehlikeli olabilecek ve ciddi manada orman alanlarına zarar verebilecek bir yangını çok şükür şu an itibarıyla söyleyebiliriz ki ucuz atlattık. Ben hakikaten başta Sayın Bölge Müdürümüz olmak üzere, Ilgaz Kaymakamına, AFAD İl Müdürüne, Türk Kızılay Başkanına, İl Jandarma Komutanına ve bütün kurumlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Muhabir: AA AJANS