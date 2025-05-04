Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda düzenlenen çalıştaya Çorum Valisi Ali Çalgan’ın eşi Halide Çalgan, Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ve protokol üyeleri katıldı.

Ailenin güçlendirilmesi, karşı karşıya kaldığı risklerin azaltılması ve ailenin iyilik halinin artırılmasının kalkınma planları ve hükümet programları gibi çeşitli politika belgelerinde ön çıktığı dile getirilen çalıştayda bu kapsamda bütüncül ve sistemli önlemler almak hedefiyle kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin katkısıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koordinasyonunda, aile ve evlilik kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik stratejilerin, hedeflerin ve faaliyetlerin yer aldığı “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028)” oluşturulduğu hatırlatıldı Eylem planının ayrıca 15 Mayıs 2024 tarihli 2024/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ilan edildiği, anılan genelge ile valiliklere “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı” hazırlanması görevinin verildiği de dime getirildi.

Çorum’da bu kapsamda düzenlenen “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı”nda açılış konuşmalarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2025 Aile Yılı kapsamında yapılan faaliyetlerin tanıtımları da gerçekleştirildi.

Çalıştayda; Küresel riskler ve demografik dönüşüm karşısında ailenin korunması, ailelerin refah düzeyinin yükseltilmesi, aile odaklı sosyal politika ve hizmetlerin etkinliğinin artırılması, dijitalleşme sürecinde ailenin desteklenmesi, aileye duyarlı çevre politikaları ile ailelerin afet ve acil durumlara dayanıklılığının artırılması başlıkları ele alındı.

Toplam 67 katılımcının bulunduğu çalıştayda Hitit Üniversitesi’nden görevlendirilen akademisyenler moderatörlüğünde 3 masa etrafında başlıklar değerlendirilerek İl Eylem Planı taslağı hazırlandı.

Editör: Haber Merkezi