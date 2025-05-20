Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, Çorum’un girişine yapılan Hitit Anıtı nedeniyle Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Çorum’un kadim Hitit medeniyetine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Alper Bilan, bu tarihi mirasa sahip çıkmanın şehrin kimliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Bilan açıklamasında, “Son ziyaretimde Çorum’un girişinde yer alan bu anlamlı anıtı görmekten büyük memnuniyet duydum. Hitit uygarlığına ait değerlerin yaşatılması, Çorum’un kültürel derinliğini yansıtmakla kalmayıp, aynı zamanda kentin tanıtımına da büyük katkı sağlamaktadır. Bu kıymetli eseri şehrimize kazandırdığı için Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ediyor, bu tür çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.