Çorum’un Mecitözü İlçesi Hisarkavak Köyü’nde büyük bir yangın çıktı.

Biçerdöverin hasat için araziye girdiği bir dönemde ekili alanların yanması, üreticileri derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Edinilen bilgiye göre; Hisarkavak Köyü arazisinde evlere yakın bir bölgede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, geniş bir arazinin yanı sıra bazı evlerin ahır, kuruluk ve samanlıklarını da küle çevirdi.

Büyük bir bölümü ekili olan araziler, hasat edilmeden küle dönerken, yangın Mecitözü Belediyesi itfaiye ekipleri, İl Özel İdaresi araçları ve köy halkının desteği ile kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesi sırasında Hisarkavak ve çevresindeki traktörler önemli destek sağladı.

CHP Mecitözü İl Genel Meclis Üyesi Atiye Yaşar da yangının hemen ardından köy halkını ziyaret ederek olay yerinde inceleme yaptı. Yangın hakkında bilgi alan ve geçmiş olsun dileklerini paylaşan Atiye Yaşar, “Hisarkavak köyümüzde arazide başlayan yangın evlere sıçradı. Ekili arazilerde ve evlerde maddi hasar oluştu. Köy halkımıza çok geçmiş olsun” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi