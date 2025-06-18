İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hastalığın yayılmasını önlemek için hayvan hareketlerinin durdurulduğu ve tüm hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatıldığı duyuruldu.

Şap hastalığı vakasının tespit edilmesinin ardından İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu toplanarak hızlıca karar aldı. Alınan karara göre, Çorum ili sınırları içerisinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sevki tamamen yasaklandı. Bu kapsamda köyden köye, ilçeden ilçeye veya başka illere hayvan taşınmasına izin verilmeyecek.

SÜRESİZ KAPATILDI

Çorum genelindeki tüm hayvan pazarlarının faaliyetleri geçici olarak durduruldu. İl merkeziyle birlikte Alaca, Sungurlu, Osmancık, İskilip ve diğer ilçelerde bulunan pazar yerleri ikinci bir bildirime kadar kapalı olacak. Yetkililer, bu kararın hem hastalığın yayılmasını engellemek hem de hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ekonomik zararını en aza indirmek için alındığını belirtti.

AŞILAMA SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde şap hastalığına karşı aşılama ve kontrol çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğü bildirildi. Veteriner sağlık ekipleri, şüpheli hayvanlardan numune alırken, hastalığın yayılma ihtimaline karşı riskli bölgelerde karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.

Yetkililer, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin resmi açıklamalar haricinde bilgi kirliliğine itibar etmemeleri gerektiğini vurguladı. Vatandaşlardan, yetkililerin belirlediği kurallara titizlikle uymaları, şüpheli durumları vakit kaybetmeden il veya ilçe tarım müdürlüklerine bildirmeleri istendi.

SAT-1 SUŞU NEDİR?

Veteriner hekimlerden edinilen bilgiye göre, SAT-1 suşu şap virüsünün daha önce Türkiye'de yaygın olarak görülmeyen bir tipi. Bu nedenle mevcut aşılama programlarının yeniden değerlendirilmesi ve virüse özel önlemlerin alınması gerekebileceği belirtiliyor.

Editör: Haber Merkezi