Aydın Efeler İlçesi Ata Mahallesi Yeni Yaşam Sitelerinde meydana gelen boğulma vakası haberine giden gazeteciler haber oldu. Kamu görevi yapan ve sadece vazifelerini yerine getiren gazeteciler site sakinleri tarafından saldırıya uğrayıp motosikletlerinin anahtarı gasp edildi. Polislerin gözleri önündeki olaya müdahale etmemesi şaşırtırken, gazetecileri tehdit edip motorlarının anahtarını alanların da Adnan Menderes Üniversitesi’nde akademisyen olduğu öğrenildi.

Öğlen saatlerinde, Efeler ilçesi Ata Mahallesinde bulunan Yeni Yaşam Sitesinde 6 yaşında bir çocuğun suda boğulduğu ihbarı alan 2 kadın gazeteci olay yerine gitti. Site sakinleri, gazetecilerin siteden çıkan ambulansın görüntüsünü çektiğini görünce gazetecilerin üzerine yürüyüp olayın haber yapılmamasını istedi. Kendilerinin devlet memuru olduklarını belirten bazı site sakinleri gazetecilerin çektikleri görüntüleri silmesi için zorladı. Polisin gözü önünde cereyan eden olaylarda daha da ileri giden ve Adnan Menderes Üniversitesi’nde akademisyen oldukları öğrenilen şahıslar bu defa gazetecilerin motosikletinin anahtarını gasp etti.

Polisin müdahale etmekten imtina ettiği olaylarda zor anlar yaşayan gazetecilerin hem akademisyenlerin hem de polislerin tutumuna tepki gösterdi.

Polisin önünde böyle bir olayı yaşamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten gazeteciler, "Ata Mahallesi’nde bulunan Yeni Yaşam Sitesi’nde 6 yaşında bir çocuğun boğulduğu yolunda ihbar aldık. Vazifemizi yapmak üzere olayın olduğu sitenin önüne geldik. Site dışında ambulansın çıkışını çektik. Bu sırada bir grup üzerimize gelip bizi tehdit ve taciz etmeye başladı. Gazeteci olduğumuzu belirtip olay yerine gelen polislere de kimliklerimizi gösterdik. Buna rağmen Adnan Menderes Üniversitesi’nde akademisyen olduğunu öğrendiğimiz kişiler telefonumuzu alıp görüntüleri silmek istedi. Biz telefonu vermek istemeyince motorumuzun anahtarını gasp edip bizi zorla alıkoydular. Üzüntümüzü arttıran durum ise tüm bunların polisin gözü önünde cereyan etmesidir. Maalesef polis ekipleri olaylara seyirci kalmakla yetindi" diye konuştular.

Muhabir: İHA AJANS